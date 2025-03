Vanaf vandaag krijgen alle abonnees van NRC onbeperkt toegang tot The New York Times. “Dit biedt NRC-lezers de kans om hun horizon verder te verbreden met nog meer onafhankelijke journalistiek”, aldus de krant in een persbericht.

“Ontwikkelingen gaan razendsnel”

“De ontwikkelingen in Amerika volgen elkaar razendsnel op en dat heeft niet alleen invloed op de Verenigde Staten zelf, maar ook op de rest van de wereld. Daarom vinden wij het belangrijker dan ooit dat onze lezers optimaal geïnformeerd blijven, ook door The New York Times. De missie van NRC gaat verder dan mensen informeren over wat er gaande is in de wereld; we willen onze abonnees ook daadwerkelijk verder helpen door onze diepgravende analyses en onderzoeksjournalistiek.” zegt Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. “Deze publiceren we via onze nieuwsapp, podcasts, nieuwsbrieven en natuurlijk onze krant, waarmee we het toegankelijk maken voor al onze lezers en luisteraars. En we breiden dit verder uit door nu al onze abonnees ook toegang te geven tot alles wat The New York Times te bieden heeft.”

Gemeenschappelijke visie

NRC en The New York Times delen een gemeenschappelijke visie op de rol van journalistiek in de samenleving. “Beide organisaties streven ernaar om wat er in de wereld gebeurt begrijpelijk te maken voor lezers. Waarheidsvinding staat hierin centraal. Door abonnees nu ook toegang tot The New York Times te bieden, krijgen zij een extra perspectief wat hen helpt om verder te denken, verder te kijken en nog beter te begrijpen wat zich in de wereld afspeelt”, aldus het persbericht.

Vanaf vandaag kunnen NRC-abonnees een code aanvragen die hen een jaar lang toegang geeft tot alles van The New York Times, inclusief News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter en The Athletic.

Meer informatie via deze pagina.