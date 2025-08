Radio Continu is sinds vandaag, vrijdag 1 augustus, in een groter deel van Nederland via de digitale ether (DAB+) te beluisteren.

MTVNL

Radio Continu is per vandaag via het DAB+-netwerk van MTVNL te horen op kanaal 7D. Dit netwerk heeft dekking in een groot deel van Nederland. Tot op heden was de radiozender alleen in delen van Oost en Noord Nederland te beluisteren via DAB+ via gehuurde capaciteit. Doordat per 1 september de regionale kavels opnieuw ingedeeld worden heeft Radio Continu ervoor gekozen om zelf capaciteit te huren bij provider MTVNL.

Digitaal

Sinds 1 september 2022 is Radio Continu alleen nog via de digitale ether te beluisteren. De FM-frequenties van de radiozender zijn vanaf dat moment ingezet voor de doorgifte van Tukker FM. De radiozender is daarnaast wereldwijd te beluisteren via Internet.