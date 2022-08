Radio Continu stopt per 1 september met haar uitzendingen via de FM in de provincie Drenthe en omgeving. De radiozender blijft te beluisteren via DAB+ in de provincies Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe. Tukker FM gaat uitzenden op de FM-frequenties van Radio Continu

Digitalisering

In mei van dit jaar stopte Radio Continu al met haar uitzendingen via de FM in deel van Overijssel, Friesland en Midden Nederland. Per 1 september worden alle uitzendingen via de FM stopgezet.

“FM te duur”

“Radio Continu wil zich nog verder toeleggen op het fenomeen “Digitale Radio en Digitaal bereik” mede om aansluiting te houden en te krijgen met de nabije toekomst op het gebied van radio en de verdere digitalisering in deze. Omdat de distributie van het FM signaal domweg duurder en duurder is geworden en mede door de als maar stijgende energieprijzen gaat TukkerFM vanaf heden programma’s maken op de FM frequenties van Radio Continu.“, aldus de radiozender op haar website.

DAB+

Radio Continu blijft te beluisteren via de digitale ether (DAB+) in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daarnaast is de radiozender te beluisteren via Internet en diverse digitale radiopakketten.

Uitbreiding Tukker FM

Tukker FM neemt de FM-frequenties van Radio Continu over en is vanaf 1 september ook via de FM te ontvangen in heel Drenthe en verbetert haar ontvangst in een groot deel van Groningen.