In delen van de Randstad is per vandaag een nieuwe radiozender te ontvangen via de digitale ether (DAB+): Radio Fomix.

Vergunning

Radio Fomix heeft onlangs een vergunning verkregen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) om uitzendingen te verzorgen via het lokale DAB+-netwerk in de regio Zoetermeer/Capelle aan den IJssel/Lansingerland. Sinds vandaag is de radiozender ook daadwerkelijk te horen via dit netwerk op kanaal 12D.

“Groeien”

“Met de stap naar DAB+ krijgen we als Radio Fomix extra mogelijkheden om te groeien en onze programmering verder te verfijnen. We blijven focussen op de beste hits van nu, herkenbare dance classics en verrassende nieuwe muziek, aangevuld met themashows. In de komende periode gaan we onze programmering nóg beter afstemmen op ons nieuwe, grotere DAB+-publiek. Houd daarom onze website en social media goed in de gaten: daar delen we al het nieuws rondom onze lancering op 12D en komende acties“, aldus de radiozender op haar website.

Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Meer informatie vind je hier.