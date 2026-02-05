Radiozender Sleutelstad uit Leiden is binnenkort weer te horen in de ether. De zender gaat uitzenden via DAB+ in de regio Leiden.

Terug in de ether

Sleutelstad was tot 1 februari 2024 te horen als lokale omroep van de gemeente Leiden. Daarna is de omroep verder gegaan in een fusie met lokale omroep Unity onder de naam ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’. Deze fusie-omroep was geen lang leven beschoren en in juli 2024 begon Sleutelstad als commerciële omroep weer eigen radio-uitzendingen via Internet.

DAB+

Sinds januari van dit jaar is het mogelijk om als commerciële omroep een licentie voor lokale digitale radio aan te vragen. Stichting Haagse Media heeft een vergunning verkregen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en gaat de radiozender Sleutstad doorgeven via kanaal 9D in de regio Leiden via DAB+.

Andere vergunningen

Naast Stichting Haagse Media heeft RDI ook andere omroepen een vergunningen verleend. Zo hebben Stichting Cineac Den Haag (Krowka Radio) en Feel Good Media B.V. (Keiharde radio) vergunningen verkregen voor uitzendingen via DAB+ in de regio Den Haag (kanaal 5C), Rotterdam (kanaal 6D) en Zoetermeer/Capelle ad IJssel (kanaal 12D). In de regio Zoetermeer/Capelle aan den IJssel hebben ook Stichting FomixMedia (Formix Radio) en Vereniging Lokale Omroepen (POD Radio) een vergunning gekregen voor uitzendingen via DAB+.

Radio Omroep Stichting Hoogvliet (Golden Oldies Radio) en Radio Omroep Stichting Erasmus (Radio Erasmus) hebben een vergunning verkregen voor DAB+-uitzendingen in de regio Hoekse Waard. In West-Brabant heeft Xangooney B.V. (C-Dance) toestemming gekregen voor uitzendingen via DAB+ en in de regio Amsterdam heeft RDI een vergunning toegekend aan Stichting BreadCycle (Aware).

Een compleet overzicht van de vergunningen voor lokale DAB+uitzendingen vind je hier.