Onder de naam ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’ gaat op 1 februari de streekomroep voor Leiden en omgeving van start. Het is het resultaat van een fusie tussen de lokale omroepen Sleutelstad en Unity. “We hebben de programmeringen samengevoegd, waardoor we een nog sterker aanbod kunnen bieden”, zo laat de omroep weten op haar website.

Bestaande kanalen van Unity

De samengevoegde radio- en televisieprogramma’s bestaan uit radio, televisie en ‘visual radio’. Ze zijn straks te horen en te zien via de bestaande kanalen van Unity. Die zijn al sinds de vorige eeuw in gebruik en daardoor bekender dan de kanalen die Sleutelstad in 2018 toegewezen kreeg als omroep voor Leiden. Er wordt gewerkt vanuit twee studio’s, een in Leiden en een in Leiderdorp.

Fusie

De fusie is ingegeven door een wetswijziging per 1 januari 2026. Die bepaalt dat er per verzorgingsgebied één streekomroep moet zijn. ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’ wordt de omroep voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.

Frequenties

De kanalen waarop ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’ vanaf 1 februari uitzendt zijn voor de radio 105.7 FM, DAB+ (kanaal 11B) en online. Op televisie is de omroep voortaan te zien op kanaal 40 van Ziggo, kanaal 1412 van KPN en kanaal 820 van Odido. De bestaande FM, DAB+ en digitale tv kanalen van Sleutelstad komen te vervallen.