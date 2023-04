De bestaande omroepen Sleutelstad en Unity.NU in de regio Leiden gaan dit jaar fuseren tot één omroep.

“Unity.NU”, met het nieuws van Sleutelstad

Onder de naam “Unity.NU”, met het nieuws van Sleutelstad wil de omroep de licentie van publieke omroep krijgen voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. De besturen van de omroep maakten bekend dat zij deze week nog fuseren, zodat er een sterke bestuurlijke eenheid ontstaat. Deze besturen gaan voor juni 2023, gezamenlijk de licentie voor de komende vijf jaar aanvragen. Eerder was al bekend geworden dat er plannen waren om de omroepen samen te voegen.

Eén radiokanaal en één televisiekanaal

Als in het najaar de nieuwe omroep de licentie krijgt, dan gaan de omroepen echt samen. Er worden dan één radiokanaal en één televisiekanaal geproduceerd onder de naam “Unity.NU”, met het nieuws van Sleutelstad. Ook komt er dan een gezamenlijke website. Daarnaast blijft de Nederlandstalige radiozender Unity NL ook uitzenden. Het uitgangspunt is dat er voor alle programmamakers ruimte blijft. Al moet er wel met de programmering geschoven worden, omdat er twee programmeringen in elkaar geschoven moeten worden. Meer informatie op de website van Unity.NU en Sleutelstad.

