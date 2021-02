Unity.NU definitief nieuwe lokale omroep Wassenaar

Streekomroep Unity.NU wordt de nieuwe omroep voor de gemeente Wassenaar. Tot op heden was Midvliet FM/TV de lokale omroep voor Wassenaar.

Commissariaat

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is voornemens Stichting Lokale Media Wassenaar – uitzendend onder de naam Unity.NU – de komende vijf jaar aan te wijzen als publieke lokale

media instelling voor de gemeente. Unity.NU is nu al de omroep voor Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest.

Twee kanshebbers

In Wassenaar waren twee partijen in de race voor de licentie van publieke omroep voor de gemeente voor de komende vijf jaar. Naast de bestaande lokale omroep, Stichting Voorburgse en Leidschendamse lokale omroep Midvliet ook een nieuwkomer: Stichting Lokale Media Wassenaar (SLMW). Deze stichting vormt een streekomroep met Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal (Zoeterwoude,Voorschoten en Oegstgeest) en RTV Leiderdorp (Leiderdorp). In deze buurgemeente is de omroep actief onder de naam Unity.NU.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Wassenaar heeft op 15 december jl. al de voorkeur uitgesproken voor Unity.NU als nieuwe omroep. Het CvdM volgt nagenoeg altijd de keuze van de gemeenteraad.

“Eigen omroep”

“Zodra wij mogen starten zullen we direct een nieuwe radiozender en televisiezender lanceren voor Wassenaar. De wethouder en raad hebben ons meerdere malen op het hart gedrukt dat Wassenaar op de Haagse regio gericht is, dit zal op deze editie van Unity.NU ook zeker merkbaar zijn. Uiteraard zullen we een aantal producties met elkaar ‘delen’, zoals het Unity.NU Weekoverzicht. Maar Wassenaar zal echt een eigen omroep krijgen. Met in ieder geval de ondernemerstalkshow van Alice Hooft en dagelijks lokale (nieuws)programma’s op de radio” aldus Rudo Slappendel van Unity.NU op de website van de streekomroep.

Leiderdorp

Deze week heeft ook het college van burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad te adviseren Stichting RTV Leiderdorp (Unity.NU/NL) te verlengen als lokale omroep. Eind maart neemt de gemeenteraad een beslissing over de verlening.