Ook college Wassenaar wil niet verder met lokale omroep Midvliet

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar wil de komende vijf jaar Stichting Lokale Media Wassenaar (SLMW/Unity) aanwijzen als lokale omroep voor de gemeente. Dit betekent dat er afscheid wordt genomen van de bestaande lokale omroep Midvliet FM/TV. Vorige week besloot het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg ook

al de voorkeur te geven aan een nieuwe lokale omroep in plaats van de bestaande lokale omroep Midvliet FM/TV.

Twee partijen

In Wassenaar zijn twee partijen in de race voor de licentie van publieke omroep voor de gemeente voor de komende vijf jaar. Naast de bestaande lokale omroep, Stichting Voorburgse en Leidschendamse lokale omroep Midvliet ook een nieuwkomer: Stichting Lokale Media Wassenaar (SLMW). Deze stichting vormt een streekomroep met Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal (Zoeterwoude,Voorschoten en Oegstgeest) en RTV Leiderdorp (Leiderdorp). In deze buurgemeente is de omroep actief onder de naam Unity.nu.

Voorkeur voor SLMW

Het College van burgemeester en wethouders spreekt in haar advies de voorkeur uit voor SLMW/Unity “Op papier hebben we te maken met redelijk vergelijkbare omroepen. Midvliet is uiteraard al jaren een vertrouwde en gewaardeerde omroep en zet in op professionalisering van de taken als de nieuwsfunctie, door regionaal samen te werken. Ook het opleiden van vrijwilligers en verjonging van de organisatie heeft aandacht, zo staat te lezen in het tienpuntenplan van Midvliet. SLMW is een nieuwkomer en moet haar organisatie in Wassenaar nog opbouwen.

Maar de paraplu Unity.nu heeft al jaren ervaring met verzorgen van professionele output. Daarmee loopt het iets voor op Midvliet, die de vernieuwingen pas recentelijk heeft ingezet of in de toekomst voorziet. Het voordeel van Unity.nu tegenover Midvliet is dat door de constructie SLMW/Unity.nu de lokale omroep specifiek op de Wassenaarse samenleving is gericht, terwijl het wel de voordelen van een

streekomroep geniet. Midvliet blijft met name daardoor iets achter op SLMW/Unity.nu.”, aldus het college in haar advies.

Commissariaat voor de Media

Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op basis van deze toetsing een voorkeur uit te spreken voor SLMW en dit advies mede te delen aan het

Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat voor de Media bepaalt uiteindelijk welke omroep de zendmachtiging krijgt.

Leidschendam-Voorburg

Midvliet is naast publieke omroep in Wassenaar nu ook lokale omroep in de buurgemeente Leidschendam-Voorburg. Daar gaf het college vorige week ook aan in een advies om een nieuwe omroep de voorkeur te geven: Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV)