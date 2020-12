Ook gemeenteraad Wassenaar wil niet verder met Midvliet FM/TV

Na het college van B&W heeft ook de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar aangegeven niet verder te willen met lokale omroep Midvliet. Als het aan de gemeenteraad ligt wordt Unity FM/TV de nieuwe lokale omroep voor de gemeente.

Twee kanshebbers

In Wassenaar zijn twee partijen in de race voor de licentie van publieke omroep voor de gemeente voor de komende vijf jaar. Naast de bestaande lokale omroep, Stichting Voorburgse en Leidschendamse lokale omroep Midvliet ook een nieuwkomer: Stichting Lokale Media Wassenaar (SLMW). Deze stichting vormt een streekomroep met Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal (Zoeterwoude,Voorschoten en Oegstgeest) en RTV Leiderdorp (Leiderdorp). In deze buurgemeente is de omroep actief onder de naam Unity.nu.

Voorkeur

Het College van burgemeester en wethouders sprak in haar advies eerder de voorkeur uit voor SLMW/Unity. Dit advies is deze week door de gemeenteraad overgenomen. Dit advies wordt doorgegeven aan het Commissariaat voor de Media die uiteindelijk de beslissing neemt wie zich lokale omroep voor de gemeente Wassenaar mag noemen.

Leidschendam-Voorburg

Ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg is Midvliet FM/TV momenteel de lokale omroep. Ook daar heeft het college van B&W in haar advies de voorkeur voor een nieuwkomer aangegeven: Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV). In Leidschendam-Voorburg wordt begin volgend jaar in de gemeenteraad besproken welk advies richting het Commissariaat voor de Media wordt gegeven.

Sociale media: