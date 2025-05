RTV Seaport (Velsen/IJmuiden), RTV Beverwijk en Omroep Heemskerk zenden per 1 mei een gezamenlijk radioprogramma uit onder de naam “IJmond 360”.

Streekomroep

De drie lokale omroepen in Noord-Holland willen samen een streekomroep vormen voor de regio IJmond. De drie omroepen werken ook samen met IJmond Nieuws. Radioprogramma’s vanuit Beverwijk, Velsen en Heemskerk worden per 1 mei op één signaal uitgezonden onder de nieuwe naam IJmond360.

Samenwerking

Deze ontwikkeling is een eerste stap in een grotere samenwerking tussen de omroepen en de vorming naar een streekomroep. Ook het televisiekanaal en de website van RTV Seaport zullen in de komende maanden overgaan op de nieuwe naam. “Achter de schermen wordt daar nog hard aan gewerkt. De nieuwe streekomroep zal zich richten op het bieden van nieuws, informatie en entertainment voor Velsen, Beverwijk en Heemskerk, met een sterke focus op lokale betrokkenheid en kwaliteit“, aldus RTV Seaport op haar website.

IJmond 360 is via DAB+ te beluisteren in de regio IJmond op kanaal 9A en via FM op 107,8 MHz, 105,4 MHz en 107,4 MHz en wereldwijd via Internet.