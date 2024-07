Sleutelstad uit Leiden is weer begonnen met eigen radio-uitzendingen. Voorlopig zijn de uitzendingen alleen online te beluisteren.

Fusie

Tot 1 februari van dit jaar was Sleutelstad de lokale omroep van de gemeente Leiden en zond de omroep met eigen radio-uitzendingen uit via FM, DAB+ en Internet in Leiden. Per 1 februari is de omroep opgegaan in de fusie-omroep ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’. Een fusie tussen de omroepen Unity FM/TV (de streekomroep van het gebied rond Leiden) en Sleutelstad. De radio-uitzendingen werden vanaf toen verzorgd via de bestaande kanalen van Unity FM en dus werden de uitzendingen van Sleutelstad FM via FM en DAB+ gestaakt. Online is de fusie-omroep verder gegaan via de website Sleutelstad.nl.

Mislukt

Begin juli van dit jaar lijkt de samenwerking tussen Sleutelstad en Unity op de klippen te zijn gelopen. De nieuwe fusie-omroep heeft de samenwerking met Chris de Waard van Sleutelstad stopgezet. De website Sleutelstad.nl wordt sinds begin juli voorzien van nieuwsberichten door de redactie van Sleutelstad. De fusieomroep ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’ heeft op haar beurt haar website Unity.nu weer opgestart.

Radiozender

Inmiddels is Sleutelstad ook weer een eigen radiozender gestart. “Via onze online stream zijn we weer 24 uur per dag te horen met leuke muziek, afgewisseld met het landelijke en lokale nieuws. We zitten nog in een testfase, dus mogelijk klopt nog niet alles honderd procent, maar in elk geval zijn we er weer“, aldus de omroep op haar website.