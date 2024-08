De streekomroep voor de regio Leiden gaat verder als Centraal+. Hiermee wordt afscheid genomen van de naam “Unity met het nieuws van Sleutelstad”.

Fusie

Per 1 februari van dit jaar zijn de Leidse lokale omroep Sleutelstad en Unity gefuseerd tot de fusie-omroep ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’. Begin juli is de samenwerking tussen Sleutelstad en Unity op de klippen te zijn gelopen. Sleutelstad is via haar eigen website Sleutelstad.nl weer gestart met een eigen nieuwsvoorziening en een online radiozender.

Nieuwe naam

De officiële streekomroep voor Leiden en de omliggende gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude heeft nu een nieuwe naam. De naam Unity met het nieuws van Sleutelstad is ingeruild voor Centraal+. De omroep is actief met een eigen nieuwsvoorziening op Internet, een radiozender en een televisiezender.