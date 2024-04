De redactie van streekomroep ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’ in Leiden heeft maandagmiddag besloten hun staking te beëindigen. De staking begon maandag 15 april en duurde een week.

Fusie

Per 1 februari is de nieuwe streekomroep in de regio Leiden onder de naam ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’ gestart. De nieuwe omroep is het resultaat van een fusie tussen de lokale omroepen Sleutelstad en Unity.

Ruzie

Een kleine drie maanden na de start van de fusie-omroep is er vorige week ruzie uitgebroken tussen de samenwerkingspartners Sleutelstad en Unity. Chris de Waard van Sleutelstad Media had een notitie gestuurd met daarin het voorstel om verder te gaan zonder partner Unity. Reden voor het stoppen van de samenwerking met Unity is volgens De Waard onder andere de beslissing van de fusie-omroep om de studio in Leiden te sluiten en alle activiteiten vanuit de studio van Unity in Leiderdorp te laten plaatsvinden. Het bestuur van de lokale omroep had De Waard kort daarna geschorst.

Schorsing

De staking bij de redactie van Sleutelstad is een week na aanvang weer opgeheven. Reden hiervoor is dat de schorsing van hoofdredacteur en producent Chris de Waard door het omroepbestuur is opgeheven.

NLPO

De diverse redacties hebben in gezamenlijkheid besloten weer aan het werk te gaan, om de onafhankelijke verkenner van de NLPO die door het bestuur is aangewezen, de kans te geven zijn werk te doen, aldus de omroep op haar website.

Streekomroep

Maandagochtend vond een overleg plaats van het bestuur van Sleutelstad-Unity met producenten Chris de Waard en Rudo Slappendel. Het bestuur heeft laten weten nog altijd tot doel te hebben een streekomroep te vormen met inzet van beide producenten. “In een uiterste poging deze optie te onderzoeken, hebben wij een onafhankelijk verkenner vanuit de NLPO aangesteld met als opdracht: vaststellen of er voldoende vertrouwen is om in gezamenlijkheid door te gaan en inventariseren van mogelijkheden voor een eventuele volgende stap”, aldus Didos van Dam, voorzitter van het bestuur in een memo aan de medewerkers en vrijwilligers.