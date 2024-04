Bij de nieuwe lokale omroep ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’ in de regio Leiden is ruzie ontstaan tussen de twee samenwerkingspartners. Dit bericht onder andere het Leidsch Dagblad.

Fusie

Per 1 februari is de nieuwe streekomroep in de regio Leiden onder de naam ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’ gestart. De nieuwe omroep is het resultaat van een fusie tussen de lokale omroepen Sleutelstad en Unity.

Ruzie

Een kleine drie maanden na de start van de fusie-omroep zou er ruzie zijn uitgebroken tussen de samenwerkingspartners Sleutelstad en Unity. Chris de Waard van Sleutelstad Media heeft een notitie gestuurd met daarin het voorstel om verder te gaan zonder partner Unity. Reden voor het stoppen van de samenwerking met Unity is volgens De Waard onder andere de beslissing van de fusie-omroep om de studio in Leiden te sluiten en alle activiteiten vanuit de studio van Unity in Leiderdorp te laten plaatsvinden.

Schorsing

De fusie-omroep heeft inmiddels Chris de Waard geschorst zo bericht het Leidse weblog Leidseglibber.nl. Op dit weblog zijn zowel de notitie van Chris de Waard als de reactie van de lokale omroep te lezen. Rudo Slappendel (Unity) heeft de werkzaamheden van De Waard overgenomen.

Staking

Uit protest tegen de schorsing van Chris de Waard hebben de redacties van Sleutelstad Nieuws, Sport en Cultuur besloten per direct te staken. “Dit houdt in dat er door deze redacties geen nieuwsberichten, geen radio- en geen televisieprogramma’s worden gemaakt. Ook worden er geen radiobulletins gelezen“, aldus de redactie op de website Sleutelstad.nl.