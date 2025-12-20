Donderdag 25 december, Eerste Kerstdag, is op radiozender 2TheBeat een nieuwe eindejaarslijst te horen: de Puur Haagse Top 100’

Haagse muziekhistorie

De radiomakers-van-huis-uit van 2TheBeat hebben een unieke lijst samengesteld van oude en nieuwe nummers, op basis van de unieke waarde van het specifieke nummer voor de muzikale Haagse muziekhistorie. De lijst bestaat uit echte Haagse artiesten en bands zoals Golden Earring, Shocking Blue, Anouk, Goldband en Kane.

Uitzending

De lijst wordt gepresenteerd door Hans de Jonge, Michelle, Frank van Vliet en Rob van Hoogenhuijzen. De uitzending start om 10.00 uur met een introductie en om 10.30 uur wordt gestart met uitzenden van nummer 100: Prins S en de Geit met het nummer De duck. Rond 18.00 uur wordt de nummer 1 uitgezonden: Radar Love van de Golden Earring.

TheBeat

2TheBeat is een nieuwe radiozender die vorig jaar is opgericht en in maart van dit jaar is gestart met haar uitzendingen. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet en in een groot deel van Zuid-Holland via DAB+ via de kanalen 5C, 6D en 12D. ‘2TheBeat mikt vooral op iedereen die graag goede muziek aan het heeft staan, op het werk of vooral onderweg”, aldus de radiozender in een persbericht.