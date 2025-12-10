Rivierenland Radio biedt in de feestmaand december een speciale programmering met diverse themaprogramma’s.

Kerst Top 30

Een van de muzikale hoogtepunten is de Kerst Top 30, die op tweede kerstdag van 16:00 tot 18:00 uur wordt gepresenteerd door Rob de Vaan. In deze feestelijke lijst komen de populairste en meest geliefde kerstnummers voorbij, zorgvuldig samengesteld uit suggesties van luisteraars en klassiekers die niet mogen ontbreken. Rob neemt de luisteraar mee door sfeervolle verhalen, muzikale herinneringen en verrassende feitjes rondom de grootste kerstfavorieten.

Terugblik

Daarnaast staat 31 december traditioneel in het teken van het terugblikken op het muzikale jaar. Van 11:00 tot 18:00 uur zendt Rivierenland Radio de Top 100 van 2025 uit, een volledig verzorgd jaaroverzicht samengesteld door het team van De Flitsende 50. Deze lijst wordt gepresenteerd door diverse bekende stemmen, met sfeervolle terugblikken op de grootste hits, bijzondere artiestenmomenten en muzikale trends van het afgelopen jaar.

Uitbreiding programmering

De decembermaand kent nog een belangrijke toevoeging aan de programmering: Hans van der Heijden sluit zich aan bij het weekendteam. Hij is elke zaterdag te horen met zijn programma Music Masters, gevuld met herkenbare hits, muziekverhalen en entertainment.

Meer informatie op deze website. Luisteren kan via Internet en een deel van Zuid Nederland via DAB+.