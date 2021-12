Tot en met eind dit jaar is de Snob 2000 editie 2021 te beluisteren bij Pinguin Radio. De hoogst genoteerde plaat is dit jaar dEUS – Instant Street.

De Snob 2000

De Snob 2000 is de lijst met de meest ondergewaardeerde liedjes. De lijst is samengesteld op basis van nummers die de Top 2000 van de publieke radiozender NPO Radio 2 niet halen. De Snob 2000 is een initiatief van de website ondergewaardeerdeliedjes.nl.

Editie 2021

De afgelopen weken kon er gestemd worden op de lijst voor dit jaar en dat is massaal gedaan: Een recordaantal van ruim 75.000 stemmen is uitgebracht, door 3.782 stemmers. De hoogste genoteerde plaat is de Belgische band dEUS met Instant Street (uit 1999)

Luisteren

De lijst wordt ook dit jaar weer uitgezonden. Tot en met 31 december aanstaande is de lijst te beluisteren via de online radiozender Pinguin Radio. De lijst is ook te beluisteren als playlist via Spotify.

De gehele lijst vind je hier.

