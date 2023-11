Het is weer mogelijk om te stemmen op je favoriete nummers op die andere ‘Top 2000’ de Snob 2000. De lijst zal in zijn geheel te horen zijn op Pinguin Radio.

Stemmen

Voor de elfde keer opent website Ondergewaardeerde Liedjes de stembussen van de Snob 2000, de alternatieve eindejaarslijst van Nederland. Muziekliefhebbers kunnen hier terecht voor hun favoriete liedjes die niet verkiesbaar zijn in de Top 2000. Elk jaar krijgt de Snob 2000 tussen de 60.000 en 75.000 stemmen. De lijst wordt net als voorgaande jaren, integraal uitgezonden door Pinguin Radio, van 18 tot en met 31 december.

“Begon als soort grap”

“De Snob 2000 begon als een soort grap“, aldus Freek Janssen, een van de initiatiefnemers. “De keuzelijst van de Top 2000 was destijds verre van volledig. Zo viel er veel te kiezen uit de jaren 70 en 80, maar recentere ‘klassiekers’ ontbraken. Artiesten als Queens Of The Stone Age, Daft Punk en Arctic Monkeys waren zelfs nog helemaal niet vertegenwoordigd in de keuzelijst. Radio 2 heeft inmiddels een inhaalslag gemaakt, want honderden liedjes hebben inmiddels de overstap naar de Top 2000 gemaakt.”

Vorig jaar stond Anesthetize van Porcupine Tree op 1. Eerder leverden dEUS, The War on Drugs, Radiohead, Queens of the Stone Age en Bruce Springsteen de nummer 1. Nummer 1-noteringen zijn het volgende jaar automatisch uitgesloten van deelname. De lijst heeft daarmee hoe dan ook elk jaar een nieuwe nummer 1.

Stemmen

De keuze bestaat dit jaar uit bijna 8.000 liedjes. De stembus van de Snob 2000 is geopend van 18 tot en met 28 november.