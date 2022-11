Het is weer mogelijk om te stemmen op je favoriete nummers op die andere ‘Top 2000’ de Snob 2000. De lijst zal in zijn geheel te horen zijn op Pinguin Radio.

De Snob 2000

De Snob 2000 is de lijst met de meest ondergewaardeerde liedjes. De lijst is samengesteld op basis van nummers die de Top 2000 van de publieke radiozender NPO Radio 2 niet halen. De Snob 2000 is een initiatief van de website ondergewaardeerdeliedjes.nl. De afgelopen jaren zijn al meer dan 250 nummers van de Snob 2000 “geadopteerd” door de Top 2000.

Stemmen

Via de website snob2000.nl kan er gestemd worden. Dit jaar kan je kiezen uit ruim 8.000 liedjes. Stemmen kan tot en met 29 november.

Pinguin Radio

De complete lijst wordt uitgezonden door Pinguin Radio (Indie) van 18 tot en met 31 december, met Melle Tuik, René Kint en DJ Ratz. Daarnaast zal de lijst worden aangeboden als playlist op Spotify. Pinguin Radio is te beluisteren via Internet.

