Soul Radio en Radio 4 Brainport zijn gestopt met hun uitzendingen via de digitale ether (DAB+).

Soul Radio

Soul Radio heeft per 6 januari haar uitzendingen via DAB+ gestaakt. De radiozender was via DAB+ te beluisteren via een aantal lokale netwerken in de regio Almere, Den Haag en Zoetermeer/Capelle aan den IJssel. De radiozender heeft haar DAB+-vergunningen voor de diverse lokale netwerken ingeleverd. De radiozender blijft uitzenden via Internet.

Radio 4 Brainport

In de regio Eindhoven is Radio 4 Brainport gestopt met haar uitzendingen via DAB+. De radiozender blijft wereldwijd te beluisteren via Internet en in de regio Eindhoven via middengolffrequentie 747 kHz.