Het is weer mogelijk om je stem uit te brengen op de KINK 1500. De lijst met de beste KINK-tracks wordt vanaf 17 oktober uitgezonden. De lijst is dan bijna twee weken lang te horen op de radiozender.

Stemmen

De KINK 1500 bestaat uit de beste alternatieve tracks ooit gemaakt uit. Luisteraars kunnen stemmen op de lijst: je kan 50 tracks doorgeven, waarvan er maximaal 5 vrije keus mogen zijn. Stemmen kan via de website van de radiozender tot en met 7 oktober.

Luisteren

Je hoort de lijst op van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 28 november op KINK.

Feest

Dit jaar is de KINK 1500 niet alleen de beste lijst, maar ook het mooiste feest. Op donderdag 27 oktober draaien de KINK-dj’s de lekkerste tracks uit de lijst in Hedon Zwolle. Kaarten zijn te bestellen via de website van de radiozender maar als je stemt maak je ook kans op gratis toegang!