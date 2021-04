Stembussen voor KINKNL Top 100 en KINK ICOON geopend

Vanaf vandaag kan er gestemd worden op de KINKNL Top 100. De lijst wordt op Koningsdag, 27 april aanstaande, uitgezonden.

KINKNL Top 100

De KINKNL Top 100 is de lijst met 100 beste alternatieve tracks van eigen bodem. De lijst wordt samengesteld door de luisteraars van de radiozender. Stemmen kan via de website van de radiozender.

Publieksprijzen

Dit jaar wordt de lijst aangevuld met twee publieksprijzen: de KINK ICOON prijs voor belangrijkste Nederlandse act en de KINK KROONJUWEEL prijs voor het beste nieuwe Nederlandse nummer.

KINK ICOON

De KINK ICOON prijs is er voor de Nederlandse band, zanger of zangeres met het meest indrukwekkende oeuvre, een bijzonder jaar achter de rug heeft of juist met een overweldigend debuut is gekomen en wordt dit jaar voor het eerst uitgezonden. Voor de KINK ICOON 2021 zijn Golden Earring, De Staat, DeWolff, The Vices en Urban Dance Squad genomineerd.

De afgelopen weken konden luisteraars van radiostation KINK hun suggesties voor nominaties doorgeven en daar zijn deze 5 bands uitgerold. De winnaar wordt volgende week bekend gemaakt. Stemmen kan via de website van de radiozender.

