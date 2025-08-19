Van woensdag 20 augustus tot en met zondag 24 augustus krijgt SAIL Amsterdam zijn eigen radiozender die worden gemaakt door Hogeschool Inholland.

Vijf dagen radio

Vijf dagen lang zijn op 88.4FM en internet dagelijks van 12:00 tot 20:00u live radio-uitzendingen van de campusradiozender van Hogeschool Inholland te volgen. Studenten van Inholland gaan het terrein over voor reportages van onder andere de SAIL-in, de Damen Experience, de marine en natuurlijk de vele schepen. In de studio vinden gesprekken plaats met onder andere het Scheepvaartmuseum, de politie Amsterdam, verschillende crews van schepen en natuurlijk SAIL zelf. Ook is er livemuziek in de studio.

DJ’s

Redactie, verslaggeving, nieuwslezen, editing, livemuziek, alles wordt door studenten zelf uitgevoerd. Presentatie is in handen van landelijke dj’s zoals Giel Beelen (YourSafeRadio), Barry Paf (100%NL), Jaimy de Ruijter (NPO Blend), Bas van Nimwegen (Q-music), Obi Raaijmakers (NPO 3FM), Carine Lacor (NPO Klassiek) en Imani Goncalves (NPO FunX). De radiostudio, en de livemuziek, zijn te zien en te horen op het Marineterrein als onderdeel van het Binnenboordfestival tijdens SAIL Amsterdam.

Meer informatie via deze website.