Tennisverslaggever Marcella Mesker wint de Theo Koomen Award 2022, de prijs voor het mooiste sportverslag van het afgelopen jaar.

NOS

Mesker krijgt de award voor haar verslag voor de NOS op NPO Radio 1 van de finale van het tennistoernooi van Rosmalen op 12 juni 2022. Tim van Rijthoven won dat toernooi en het betekende zijn grote doorbraak. Marcella Mesker werd donderdag door presentator Bert Kranenbarg live in het KRO-NCRV NPO Radio 5-programma BertOp5 verrast met het nieuws. Komende woensdag reikt juryvoorzitter Evert ten Napel de Theo Koomen Award uit aan Mesker in BertOp5.

Marcella Mesker wordt door de jury geroemd om de uitstekende manier waarop zij relevante informatie en sfeer overbrengt naar de luisteraars. Zij beschrijft de overwinning van Tim van Rijthoven op favoriet Daniil Medvedev op een professionele, toegankelijk manier, maar weet met haar enthousiasme ook duidelijk te maken hoe sensationeel de overwinning is.

Winnaars

De prijs, vernoemd naar één van de beroemdste Nederlandse sportverslaggevers van de twintigste eeuw, is tien jaar geleden in het leven geroepen door de redactie van het KRO-NCRV-programma van Bert Kranenbarg. Eerdere winnaars zijn o.a. Andy Houtkamp, Jack van Gelder, Gio Lippens, Olav Mol en Léon Haan, de winnaar van vorig jaar voor zijn verslag van de gouden medaillerace van Sifan Hassan op de 10.000 meter op de Olympische Spelen in Tokio. In 2019 ontving Mart Smeets de Theo Koomen Oeuvre Award.