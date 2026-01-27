Abonnees van Videoland en SkyShowtime gaan meer betalen voor hun abonnement op deze streamingdiensten.

Videoland

Streamingdienst Videoland van RTL Nederland verhoogt per 3 maart aanstaande haar prijzen. “Om jou in de toekomst de beste content en kijkervaring te blijven bieden, investeren we continu in content én technologie. Door de stijgende kosten wijzigen per 3 maart 2026 onze prijzen”, aldus de streamingdienst. De prijzen van de streamingdienst gaan 1 tot 2 euro per maand omhoog. Meer informatie vind je hier.

SkyShowtime

Vorige week maakte streamingdienst SkyShowtime bekend haar abonnementsprijzen te verhogen. De prijzen gaan met 1 tot 2 euro per maand omhoog, afhankelijk van het abonnement. De prijzen stijgen ‘om je de beste kijkervaring en klantbeleving te blijven bieden’, aldus de streamingdienst. Klanten met een promotieabonnement dat levenslang 50 procent korting biedt, blijven die korting houden. Voor die klanten stijgt de prijs dus met 0,50 tot 1 euro. De nieuwe prijzen gelden vanaf 24 februari. Meer informatie via deze pagina.