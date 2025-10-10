Vanaf dit najaar biedt Videoland al haar nieuwe Original dramaseries aan met audiodescriptie. Hoewel audiodescriptie al beschikbaar is voor een deel van de Original dramaseries, wordt deze functie vanaf nu standaard bij al deze series aangeboden.

“Mooie stap”

“Hiermee zet Videoland een mooie stap in het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking“, aldus RTL in een persbericht. De eerstvolgende serie met audiodescriptie is Gooische Vrouwen seizoen 7, dat op 19 oktober wordt gereleased.

Audiodescriptie

Audiodescriptie is een extra audiolaag die beschrijft wat er in beeld gebeurt tussen dialogen door, zodat ook mensen die minder goed of niet kunnen zien, het verhaal volledig kunnen volgen. Videoland biedt de audiodescriptie aan via de app EarCatch. In de app is voortaan de audiodescriptie van de nieuwe Videoland Original dramaseries te downloaden.

Gooische Vrouwen

Het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen wordt ondersteund door audiodescriptie bij de release op 19 oktober. Ook seizoen 6 zal vanaf dat moment met audiodescriptie te kijken zijn.

The Voice

Naast de audiodescriptie bij series op Videoland organiseert RTL ook live audiodescriptie bij studio-opnames. “Bij opnames van The Voice op 25 oktober, 28 oktober en 10 november organiseren we een speciale tribune voor blinde en slechtziende mensen: door middel van live audiodescriptie is de show te volgen voor mensen die niet kunnen zien“, aldus RTL. Aanmelden hiervoor kan via de speciale aanmeldpagina voor de blindentribune bij The Voice of Holland.