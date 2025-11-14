Vlamingen omarmen massaal digitale radio. Nieuwe cijfers uit het tweejaarlijks onderzoek, uitgevoerd door IPSOS inopdracht van Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter, tonen aan dat Vlaanderen een kantelpunt heeft bereikt in het digitale radioluisteren.

Stijging voor DAB+

In 2025 gebeurt inmiddels meer dan de helft (54%) van het luistervolume via digitale kanalen (DAB+, internet of digitale tv). Dat is een stijging ten opzichte van 2023, toen dat aandeel nog 49% bedroeg. Bovendien luistert vandaag 30% van de Vlamingen uitsluitend digitaal, tegenover 24% twee jaar geleden. Daarmee zijn er ook voor het eerst meer Vlamingen die enkel digitaal luisteren dan mensen die enkel via FM luisteren.

Waar tot 2023 vooral de doelgroep tot 54 jaar de overstap maakte naar digitale radio, zien we de afgelopen twee jaar vooral een inhaalbeweging bij 65-plussers. DAB+ is de populairste digitale luistervorm met 32% van het totale luistervolume. Ook digitaal luisteren via internet maakt een sprong vooruit, naar 18% van het luistervolume.

Gezamenlijke inspanning

De gezamenlijke inspanningen van DPG Media, Mediahuis en VRT, verschillende lokale spelers en de Vlaamse overheid werpen duidelijk hun vruchten af, aldus het onderzoek. De kennis bij de Vlaming over digitaal luisteren is enorm toegenomen: negen op tien Vlamingen kent minstens één platform waarmee ze digitaal radio kunnen luisteren. Tegelijk bouwen de Vlaamse mediahuizen succesvol verder aan digital-only radiozenders, terwijl ze hun FM-kanalen actief gebruiken om digitale luistermogelijkheden te promoten en in de markt te zetten.

De cijfers op een rij: