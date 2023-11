In Vlaanderen wordt zo goed als de helft (49%) van het radioluisteren via digitale weg (DAB+, internet, digitale tv) gedaan. Dit is bekend gemaakt tijdens de start de week van de digitale radio in Vlaanderen. En die digitale radio is niet meer weg te denken. Een stijging tegenover 2021, toen digitale kanalen 41% van het luistervolume voor hun rekening namen.

DAB+

Met een stevige groei van 19% (2021) naar 30% trekt vooral DAB+ een steeds grotere koek van de totale luistertijd naar zich toe. DAB+ is zo de grote aanjager in de switch van FM naar digitaal. Zowel thuis, op het werk, maar vooral ook in de auto – met een opvallende stijging van 34% naar 48% – wordt steeds meer DAB+ geluisterd.

Samenwerking

De gezamenlijke inspanningen van mediahuizen DPG Media, VRT en Mediahuis, een aantal lokale radiozenders en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle om het radiolandschap te digitaliseren werpen duidelijk hun vruchten af. Samen zetten ze door middel van technologie, content en communicatie Vlaanderen aan om de sprong naar digitaal luisteren te maken. Zo lanceren de Vlaamse mediahuizen met succes ‘digital only radiozenders’ en zetten ze hun FM-kanalen stevig in om digitale luistermogelijkheden in de markt te zetten en te promoten.

De overheid zet op haar beurt in op de digitalisering van het radiolandschap door de verplichting om nieuwe wagens uit te rusten met DAB+. Ook moet elk nieuw radiotoestel dat sinds dit jaar in Vlaanderen verkocht wordt digitaal luisteren mogelijk maken.

