Autofabrikanten zijn vanaf nu verplicht om een nieuwe auto standaard af te leveren met digitale radio ontvangst via de ether (DAB+).

Europese richtlijn

De verplichting komt voort uit een Europese richtlijn die officieel vanaf morgen, 20 december 2020, ingaat. Diverse Europese landen maken zich al jaren hard voor een verplichting van DAB+-ontvangst in nieuwe auto’s.

Optioneel

In de auto wordt het meest naar lineaire radio geluisterd via de ether. Bij veel fabrikanten is DAB+ echter nog steeds een optie waarvoor extra betaald moet worden. In Nederland zou inmiddels ongeveer de helft van de nieuwe auto’s standaard afgeleverd worden met DAB+. Vanaf nu komt daar dus verandering in.

“Blij”

De radiozenders in Nederland gaven eerder al aan blij te zijn met de verplichting van DAB+ in nieuwe auto’s. “DAB+ is stevig gevestigd in Europa en deze maatregel zorgt ervoor dat meer automobilisten spoedig de voordelen van digitale etherradio kunnen ervaren: meer keuze en digitale geluidskwaliteit. Vooruitlopend op de omzetting van deze Europese code in Nederlandse wetgeving is het van belang dat autofabrikanten en importeurs ervoor zorgen dat digitale radio via de ether zo snel mogelijk standaard of in elk optiepakket wordt meegeleverd.”, aldus Jurre Bosman, voorzitter Stuurgroep Digital Radio Nederland en directeur audio NPO, begin vorig jaar.

Aanbod

In Nederland zenden zowel landelijke, regionale als in een aantal regio’s lokale radiozenders uit via DAB+. Daarnaast zijn er een aantal radiozenders via de digitale ether te ontvangen die niet via de FM uitzenden zoals GrootNieuwsRadio, KINK, Classicnl en Radio Maria.

Een overzicht van het aanbod via de digitale ether vind je hier: https://digitalradio.nl/