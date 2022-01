Een week lang heeft KINK-dj Tim Op het Broek de KINK Album Top 1000 Met Zorg gepresenteerd. Met zijn actie heeft Tim €57.334,23 opgehaald voor al het zorgpersoneel dat al twee jaar onvermoeid doorwerkt tijdens de COVID-pandemie.

NVALT

Het totaalbedrag werd vanmiddag bekend gemaakt bij Tim in KINK Rushhour door Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Longartsen (NVALT). Samen met deze organisatie is KINK begonnen met de Album Top 1000 Met Zorg. “We gaan ervoor zorgen dat op elke COVID-afdeling, maar ook op elke intensive care iets tastbaars komt voor al het zorgpersoneel dat al die tijd zo hard werkt”, vertelde hij zojuist op KINK.

Verrassingen en verwennerijen

Het geld wordt gebruikt om het personeel op alle longafdelingen en IC’s van de Nederlandse ziekenhuizen een pakket vol verrassingen en verwennerijen te schenken. Op die manier willen KINK en de NVALT alle verpleegkundigen die de afgelopen twee jaar betrokken zijn geweest bij de Covid-zorg het nieuwe jaar 2022 met een positief gevoel laten beginnen.

Idee

Het idee voor de actie ontstond bij Tim door zijn regelmatige contact met longarts en KINK-luisteraar Erik Kapteijns, die al meerdere malen in de uitzendingen van Tim verslag deed van zijn werk in corona-tijd.

“Inspirerend”

“De verhalen van Erik raakten me enorm. Hoe hij ondanks alle ellende en extreem hoge werkdruk nog zo positief blijft vind ik inspirerend“, aldus Op het Broek. “De mensen in de frontlinie die er alles aan doen om ons gezond te houden, die hun eigen leven opofferen voor een ander, daar moeten we eens wat meer stil bij staan. Al is het maar een schouderklopje, een bedankje. Want dat ene applaus vorig jaar is lang niet genoeg”.

Marathon-uitzending

Daarom besloot Tim een marathon-uitzending te maken. Van maandag 27 december t/m vrijdag 31 december was hij van 06:00-24:00 uur te horen op KINK, en vroeg hij mensen te doneren voor de zorg. Deze actie haalde uiteindelijk dus €57.334,23 op.

Sociale media: