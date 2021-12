KINK en de vereniging van longartsen (NVALT) slaan de handen ineen om alle longverpleegkundigen en hun collega’s, die de afgelopen tijd ongelofelijk hard gewerkt hebben, een steuntje in de rug te geven. Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 december draait Tim in zijn eentje de hele KINK Album Top 1000.

Corona

Gedurende de corona-crisis, die nu al even duurt, werken de longverpleegkundigen hard en stug door. De longartsen werken zeer nauw met hen samen en zien dagelijks hun grote inzet en loyaliteit. “De longartsen en KINK willen daarom samen geld ophalen om hen allemaal te bedanken voor hun inzet tijdens Corona. Zo starten we met z’n allen het jaar positief, want dat heeft de zorg nu hard nodig!“, aldus de radiozender op haar website.

Geld inzamelen

KINK-dj Tim op het Broek gaat in zijn eentje de KINK Album Top 1000 herhalen, die in juli dit jaar werd samengesteld door de KINK-luisteraars. Van elk album draait Tim een track, waarbij je zelf via de KINK-site kunt bepalen welke dat moet worden: de meest gestemde track komt op de radio. Tim gaat op die manier vijf dagen lang 18 uur per dag muziek draaien, van zes uur ’s ochtends tot middernacht.

Marathonuitzending

Tim verzorgt zijn marathonuitzending van maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december, dagelijks van 06u tot 00u. “Na deze vijf dagen maken we de balans op en gaat de vereniging van longartsen alle longverpleegkundigen en hun collega’s verblijden met wat leuks! Wat dat precies wordt is afhankelijk van de hoeveelheid ingezameld geld en wordt door Leon van den Toorn, voorzitter van NVALT, op maandag 3 januari bekend gemaakt in de eerste reguliere uitzending van Tim op het Broek op KINK.“, aldus KINK. Luisteren kan via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Doneren

Klik hier om te doneren en help mee met inzamelen van geld om de longverpleegkundingen en hun collega’s een bedankje te geven in het nieuwe jaar.

Sociale media: