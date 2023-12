Vanaf nu is het mogelijk om de dienst Amazon Prime rechtstreeks te bestellen bij KPN. Het abonnement betaal je via de KPN factuur. Als introductie is het mogelijk om de dienst drie maanden gratis te proberen.

Meer dan streamingdienst

Amazon Prime biedt naast een streamingdienst ook toegang tot de mogelijkheid van snelle levering van producten via Amazon. Daarnaast biedt de dienst foto-opslag (Amazon Photos) tot 5 GB en gaming mogelijkheden (Prime Gaming). Alles kan beheerd worden via de MijnKPN-omgeving of via de tv-ontvanger.

Aanbieding

De dienst is nu als introductie drie maanden gratis te proberen bij KPN. Daarna zijn de reguliere abonnementskosten van toepassing: 4,99 euro per maand. Het aanbod om de dienst drie maanden op gratis te kunnen uitproberen is alleen geldig voor klanten die de afgelopen 12 maanden geen gebruik hebben gemaakt van een promotie op de dienst (bij KPN of bij Amazon zelf).

Odido

Aanbieder Odido kwam deze week ook met het nieuws dat de aanbieder een samenwerking is aangegaan met de dienst Amazon Prime.

