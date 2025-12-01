Radiozender Arrow Bluesbox Radio is vanaf vandaag in een groter deel van Nederland via DAB+ te beluisteren.

Format

Op Arrow Bluesbox Radio is een muziekmix van blues, bluesrock, americana en country te horen. Op radiozender zijn ook gepresenteerde programma’s te horen van onder andere Johan Derksen. Derksen is elke werkdag om 23.00 uur te horen met zijn programma ‘Muziek voor volwassenen’ en op zondagavond vanaf 21.00 uur met zijn programma ‘Groeten uit Grolloo’.

Uitbreiding

Tot heden was de radiozender via regionale DAB+-netwerken in Zuid-Holland/Zeeland, Gelderland, Utrecht en Overijssel te beluisteren. Per vandaag, maandag 1 december, is deze dekking uitgebreid met de provincies Noord-Brabant en Limburg. De zender is te beluisteren via kanaal 7C. Via de FM is de radiozender te beluisteren via FM-frequenties in Utrecht, Gelderland en Zeeland.

