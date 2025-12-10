Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg heeft een driejarig contract getekend bij BNR Nieuwsradio. Daarmee blijft hij bij de zender waar hij al sinds 2001 aan verbonden is.

Sinds 1969

Hammelburg is al sinds 1969 journalist en werkte voor tal van mediabedrijven, zoals Trouw, AVRO, AD en de VRT. Bij BNR begon hij als inhoudelijk trainer voor journalisten, iets wat hij tot de dag van vandaag doet. Naast zijn wekelijks column maakt hij voor BNR de Amerika Podcast en BNR De Wereld, een programma dat steevast begint met de zin: ‘Het beste binnenlandse programma over het buitenland.’ Bernard over zijn contractverlenging: ‘Na al die jaren begin ik het eindelijk een beetje door te krijgen.’

“Erg blij mee”

Hoofdredacteur Marc Adriani: ‘Van pensioen wil Bernard niets weten, daar ben ik erg blij mee, want dan houden we zijn schat aan kennis bij BNR. Het is mooi te zien hoe Bernard ook onze jonge collega’s, dag in dag uit, inspireert en uitdaagt.