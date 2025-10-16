Vanaf vandaag zijn video’s van BNR beschikbaar in de vernieuwde BNR-app en op BNR.nl. Daarmee kunnen luisteraars niet alleen podcasts bekijken, maar ook dagelijks de belangrijkste nieuwsfragmenten in beeld volgen.

Zichtbaarder

Video blijkt de katalysator om podcasts en nieuws beter deelbaar te maken. De radiozender wil met de introductie van video haar journalistiek toegankelijker en zichtbaarder maken. “Video speelt een centrale rol in hoe mensen nieuws en verhalen beleven,” zegt hoofdredacteur Marc Adriani. “We beginnen in onze app en op de site met de grootste podcasts: Boekestijn en De Wijk, Napleiten en Zolang Het Leuk Is met Wilfred Genee. Daarnaast bieden we de beste nieuwsfragmenten aan. Zo brengen we de kracht van BNR-journalistiek niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar bij het publiek.”

De vernieuwde app is vanaf vandaag beschikbaar voor iOS en wordt de komende dagen gefaseerd uitgerold voor Android.