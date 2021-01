Nieuwe programmering voor BNR Nieuwsradio van start

Op BNR Nieuwsradio gaat vandaag, maandag 4 januari, een nieuwe programmering van start.

Ander luistergedrag

De veranderingen die plaatsvinden zijn grotendeels gebaseerd op het veranderende luistergedrag en onderzoek onder de luisteraars van de zender, aldus de radiozender in een persbericht. De vernieuwing bestaat vooral uit wijzigingen in de lineaire programmering van de radiozender. Daarnaast zijn ook bezuinigingen oorzaak van de nieuwe programmering.

De Ochtendspits

‘We zijn begonnen met het aanscherpen van De Ochtendspits. We gaan daar direct in op de belangrijkste headlines en duiden ze voor je. Dat doet presentator Bas van Werven samen met externe experts of interne duiders zoals Bernard Hammelburg, of onze nieuwe collega, huiseconoom, Han de Jong. Zij snappen de materie en vertellen je hoe het zit’, stelt hoofdredacteur Mireille van Ark.

Nieuwe BNR programma’s

Na De Ochtendspits is BNR’s Big Five met Art Rooijakkers of Diana Matroos te horen. Daaropvolgend een geheel nieuw programma met de naam BNR BREEKT. Na onder andere Zakendoen is vanaf maandag 4 januari ook een vernieuwd middagprogramma te horen: BNR In de Middag.

Bezuinigingen

Door de nieuwe programmering moest onder andere het programma Ask Me Anything van Jörgen Raymann verdwijnen. Vorig jaar werd al bekend dat door de coronacrisis 20 medewerkers de radiozender moesten verlaten.

Meer informatie over de nieuwe programmering vind je hier.

Sociale media: