BNR stopt met programma Ask Me Anything van Jörgen Raymann

BNR Nieuwsradio stopt na vier jaar met het radioprogramma Ask Me Anything gepresenteerd door Jörgen Raymann. Raymann presenteerde het programma vanaf 1 november 2016.

“Avontuur stopt”

‘De veranderingen bij BNR betekenen ook voor mij dat het avontuur hier stopt’, vertelt Raymann. ‘Eind december zal ik mijn laatste radioshow presenteren. Vanaf januari ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen in het nationale en internationale bedrijfsleven en daar kijk ik met een glimlach naar uit.’

Bezuinigingen

De programmering van de nieuwszender gaat per 1 januari op de schop. De radiozender maakte eerder al bekend dat door bezuinigingen de programmering zou worden aangepast. Door een reorganisatie bij de radiozender verliezen 20 mensen hun baan.

Veranderingen in programmering

‘Het tijdvak tussen 11.00 en 12.00 uur krijgt in de nieuwe programmering een andere invulling’, zegt Mireille van Ark, hoofdredacteur van het radiostation. Wat er precies verandert in de programmering van BNR Nieuwsradio wordt binnenkort bekendgemaakt.