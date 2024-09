Nieuwszender BNR Nieuwsradio heeft een muziekzender gelanceerd: BNR Business Beats. Dit station is er speciaal voor mensen die graag muziek luisteren tijdens het werk, aldus de radiozender in een persbericht.

“Pop, soul en funk”

Onder het motto Your Business Our Beats draait het station dag en nacht pop, soul en funk. Het gaat dan om artiesten als Stevie Wonder, Alicia Keys, Gregory Porter en Aretha Franklin. BNR Business Beats is het zusterstation van BNR Nieuwsradio waarop de hele dag nieuws en achtergronden zijn te horen.

“Logische aanvulling”

Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR: ‘BNR Business Beats is een logische aanvulling. We weten dat de trouwe BNR-luisteraar regelmatig kiest voor het luisteren naar muziek om bijvoorbeeld gefocust te willen werken. BNR Business Beats speelt in op die behoefte. Bij ons geen radiospelletjes of grapjes van dj’s, maar alleen muziek.’

BNR Business Beats is beschikbaar als digitale livestream via BNR.nl/radio , TuneIn en elke smart speaker. De komende tijd wordt de distributie verder uitgebreid. Luisteren kan ook eenvoudig via dit overzicht.