De zesde editie van de Dutch Podcast Awards heeft een nieuwe opzet gekregen. Er worden deze keer twee soorten prijzen uitgedeeld: 14 juryprijzen en 1 publieksprijs. Bij de juryprijzen worden de genomineerden én de winnaar bepaald door een vakjury. Deze vakjury bestaat uit 16 onafhankelijke juryleden. Publiekstemmen worden niet langer meegewogen in de beoordeling. Vanaf vandaag kunnen podcastmakers en -uitgevers hun podcast aandragen voor een nominatie, via dit webformulier.

Duidelijke criteria

Juryleden beoordelen de podcasts op basis van duidelijke criteria die voor elke categorie zijn vastgesteld. Op 9 oktober worden per categorie 5 genomineerden bekendgemaakt. Dan volgt een nieuwe juryronde. Dit proces gaat op dezelfde manier als waarop ‘The Best Picture’ bij de Oscars tot stand komt. De categoriewinnaars krijgen op maandagavond 6 november in het Instituut voor Beeld & Geluid hun felbegeerde award.

Publieksprijs

Daarnaast is er 1 publieksprijs. Tussen maandag 9 en vrijdag 27 oktober kan het Nederlandse publiek haar stem uitbrengen op een podcast naar keuze. Hierbij geldt het simpele principe van: de meeste stemmen gelden.

Een kwaliteitsslag

De Dutch Podcast Awards zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot de belangrijkste prijzen in de branche. BNR Nieuwsradio organiseert de wedstrijd alweer voor de zesde keer. Deze editie ziet er dus anders uit dan voorgaande jaren. ‘We hebben dit gedaan in goed overleg met vrijwel alle belangrijke podcastuitgevers van Nederland’, zegt BNR-hoofdredacteur Marc Adriani. ‘Het is een duidelijke kwaliteitsslag. Op deze manier zijn de awards een betere afspiegeling van wat er in de branche wordt uitgegeven.’

Andere categorieën

Nieuw zijn ook de categorieën. Niet langer thema’s maar het ambacht is leidend. Zo zijn er vanaf nu awards voor onder meer de beste dagelijkse podcast, de beste chatcast, het beste interview en de beste journalistieke productie. Een overzicht met de 13 verschillende categorieën is hier te lezen.

Meer informatie vind je hier.