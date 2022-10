BNR Nieuwsradio maakt vandaag 65 podcasts bekend die kans maken op het winnen van een Dutch Podcast Award. Het gaat om titels die de afgelopen weken door het publiek zijn genomineerd in één van de categorieën. Vanaf vandaag kan er gestemd worden via podcastawards.nl.

Nominaties

De afgelopen drie weken zijn er honderden verschillende titels voorgedragen. Zo’n 31.000 mensen nomineerden bijna 45.000 podcasts. ‘Het is prachtig om te zien hoe deze competitie leeft’, vertelt Bram Mullink, waarnemend hoofdredacteur van BNR. ‘We hebben makers van allerlei omroepen en podcastuitgevers de afgelopen paar weken reclame horen maken voor hun titels.’

Nieuwe categorieën toegevoegd

De 65 genomineerde podcasts zijn onderverdeeld in 13 verschillende categorieën. Drie winnaars worden door een jury aangewezen: beste artwork, beste sound design en 200+. Deze categorie beloont de beste podcast met minimaal 200 afleveringen. Elk van deze nieuwe categorieën heeft z’n eigen jury, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen. De winnaars van deze juryprijzen worden op maandag 14 november op BNR Nieuwsradio bekend gemaakt.

Beeld en Geluid

Maandag 14 november vindt in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum de uitreiking van de andere categorieën plaats. Vanaf vandaag kan het publiek op podcastawards.nl gaan stemmen op een genomineerde podcast. Deze publieksstem telt voor 80% mee in de eindscore. De overige 20% wordt bepaald door een onafhankelijke vakjury, per categorie zijn dat twee personen. Tot slot is er nog de award voor beste podcast van Nederland en dat betreft een juryprijs. Deze award werd vorig jaar een prooi voor ‘De Deventer Mediazaak’. Hier vind je alle winnaars van de eerdere edities.

Alle genomineerden vind je hier. https://podcastawards.nl/