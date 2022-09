Vanaf maandag 19 september is het weer mogelijk om podcasts te nomineren voor de Dutch Podcast Awards. De finale vindt plaats op 14 november in Hilversum.

Prijs

BNR Nieuwsradio gaat ook dit jaar weer op zoek naar de beste podcasts van Nederland. De Dutch Podcast Awards groeide de afgelopen jaren uit tot de meest prestigieuze prijzen voor podcastmakers. In 2020 werden nog 19.000 stemmen uitgebracht, bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor. Het afgelopen jaar bereikte het aantal stemmen zelfs de grens van 80.000.

Nomineren

De verkiezing bestaat uit twee fases. Vanaf aanstaande maandag kunnen luisteraars én makers maximaal drie podcasts nomineren, via de website podcastawards.nl. De podcasts met de meeste stemmen in hun categorie krijgen een officiële nominatie en dingen mee naar een award. Er zijn deze keer 13 categorieën en per categorie is plek voor 5 podcasts.

Iedereen kan vervolgens gaan stemmen op een genomineerde podcast. Deze publieksstem telt voor 80% mee in de eindscore. De overige 20% wordt bepaald door een onafhankelijke vakjury, per categorie zijn dat twee personen. Dit zijn podcastmakers, mediadeskundigen en presentatoren.

Drie jury-awards

Deze keer worden 4 awards enkel door een jury bepaald: beste sounddesign, beste artwork en beste langlopende podcast (vanaf 200 afleveringen). Tot slot is er nog de award voor beste podcast van Nederland. Deze award werd vorig jaar een prooi voor ‘De Deventer Mediazaak’. Hier vind je alle winnaars van de eerdere edities.

De toekomst van radio

Met de Dutch Podcast Awards geeft BNR Nieuwsradio de makers en producenten een podium. “Voor ons zijn podcasts en on demand-audio de toekomst van radio. Deze awards passen dan ook perfect bij de richting die ons station op wil”, zegt plaatsvervangend hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, Bram Mullink.

