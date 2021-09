Genomineerden Dutch Podcast Awards 2021 zijn bekend

De genomineerde podcasts voor de Dutch Podcast Awards 2021 zijn bekend. Er kan tot en met 11 oktober worden gestemd via de website van Dutch Podcast Awards.

Nominaties

De afgelopen periode zijn er meer dan 50.000 nominaties uitgebracht voor de Dutch Podcast Awards 2021. Bijna twee keer zoveel dan tijdens de editie van 2020. “Daarmee zijn de genomineerden voor de Dutch Podcast Awards bekend en is de verkiezing in een spannende fase terecht gekomen.”, aldus de organisatie in een persbericht.

Stijgende lijn

De populariteit van podcasts in Nederland zit in een stijgende lijn. BNR wil door middel van de Dutch Podcast Awards het Nederlandse podcastlandschap bij elkaar brengen, de groei van het medium stimuleren en het publiek gidsen in de vele titels die er inmiddels zijn.

Stemmen

Podcastliefhebbers kunnen een stem uitbrengen op hun favoriete podcast of beste podcast-host via www.podcastawards.nl in verschillende categorieën. De shortlistfase duurt tot en met 11 oktober. Deze stemmen tellen voor 50% mee in de eindklassering. Daarnaast is er een jury bestaande uit podcast-deskundigen die mede bepalen wie de winnaars worden in de verschillende categorieën.

BNR Nieuwsradio

De Dutch Podcast Awards is dé onafhankelijke prijs voor podcasts in Nederland en wordt sinds 2018 jaarlijks uitgereikt. Initiatiefnemer is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender geeft hiermee een ode aan de podcast en biedt makers een podium.

Sociale media: