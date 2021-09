Nomineren voor Dutch Podcast Awards van start

Het is vanaf vandaag mogelijk om podcasts te nomineren voor de Dutch Podcast Awards. De komende twee maanden gaat BNR Nieuwsradio op zoek naar de beste podcasts van Nederland. Wie wordt de opvolger van ‘De plantage van onze voorouders?’

Vierde keer

De Dutch Podcast Awards worden voor de vierde keer uitgereikt. Het afgelopen jaar zijn 68.000 stemmen uitgebracht, bijna twee keer zoveel dan het jaar ervoor. Deze editie telt negen categorieën: Nieuws & Opinie, Technologie & Wetenschap, Verhalend, Media & Cultuur, Lifestyle & Maatschappij, Sport, Zakelijk, Brandstory en Beste host.

Twee fases

De verkiezing bestaat uit twee fases. Vanaf vandaag kunnen luisteraars én makers maximaal drie podcasts nomineren, via de website podcastawards.nl. De podcasts met de meeste stemmen krijgen een officiële nominatie en dingen in hun eigen categorie mee naar de prijzen. Per categorie is plek voor vijf podcasts.

Nomineren kan via de website van Dutch Podcast Awards.