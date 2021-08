Nieuwe editie Dutch Podcast Awards komt er aan

BNR Nieuwsradio reikt ook dit jaar weer de Dutch Podcast Awards uit. Vanaf maandag 30 augustus kan iedereen zijn of haar favoriete podcasts nomineren via podcastawards.nl. Op donderdag 28 oktober is de finale in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.

Prijzen

De Dutch Podcast Awards zijn de afgelopen drie jaar uitgegroeid tot belangrijkste prijzen voor podcastmakers. In 2020 werden maar liefst 19.000 stemmen uitgebracht, bijna twee keer zoveel dan het jaar ervoor. De award voor beste podcast van Nederland ging naar ‘De plantage van mijn voorouders’, een VPRO-productie die werd gemaakt door Maartje Duin en Peggy Bouva.

Nomineren

De verkiezing bestaat uit twee fases. De zogeheten longlistfase start op maandag 30 augustus. Vanaf die dag kunnen luisteraars én makers maximaal drie podcasts nomineren, via de website podcastawards.nl. De podcasts met de meeste stemmen krijgen een officiële nominatie en dingen in hun eigen categorie mee naar de prijzen. Er zijn negen categorieën, per categorie is plek voor vijf podcasts.

Finale in Krasnapolsky

Op maandag 20 september begint de shortlistfase. Tot en met 11 oktober kan iedereen stemmen op de genomineerde podcasts. Die tellen voor 75% mee in de eindscore. De overige 25% wordt bepaald door een onafhankelijk vakjury. Die bestaat uit podcastmakers, mediadeskundigen en presentatoren. Op 26 en 27 oktober worden op BNR Nieuwssradio één voor één de winnaars bekend gemaakt. Op donderdag 28 oktober is de finale in Krasnapolsky in Amsterdam. Daar worden de awards voor beste host en beste podcast van Nederland uitgereikt. KINK-directeur Michiel Veenstra presenteert dit podcastgala.

“Een ode aan podcasts”

Podcasts blijven enorm in populariteit stijgen. Met de Dutch Podcast Awards geeft BNR Nieuwsradio een ode aan de podcast, biedt het de makers een podium en zetten we podcasts die het verdienen in de spotlight. “Wij zien podcasts en on demand audio als de toekomst van radio. Deze awards passen dan ook goed bij de toekomstvisie van ons station”, zegt BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark.

Sociale media: