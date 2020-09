Nominaties voor Dutch Podcast Awards 2020 bekend

De nominaties voor de Dutch Podcast Awards editie 2020 zijn bekend gemaakt. Er kan vanaf nu gestemd worden voor de beste podcasts in diverse categorieën.

Nominaties

De afgelopen weken zijn er meer dan 27.000 nominaties uitgebracht voor de Dutch Podcast Awards 2020. Dit zijn ruim vier keer zoveel nominaties dan tijdens de editie van het afgelopen jaar. Daarmee zijn de genomineerden bekend en is de verkiezing in een beslissende fase terecht gekomen.

“Enorme belangstelling”

“In 2019 bleef de teller steken bij iets meer dan 6.000 nominaties tijdens de eerste ronde. De enorme hoeveelheid stemmen van dit jaar laat zien hoe populair podcasts vandaag de dag zijn. Jong en oud, miljoenen Nederlanders hebben de podcast ontdekt en het worden er steeds meer”, aldus radio-dj Michiel Veenstra. De programmaleider van KINK is dit jaar het gezicht van de Dutch Podcast Awards.

Tweede stemronde

Nu de nominaties bekend zijn, start vandaag de tweede stemronde. Alle podcastliefhebbers van Nederland kunnen een stem uitbrengen op hun favoriete podcast of beste podcast-host via podcastawards.nl. Er zijn dit jaar 10 verschillende categorieën. De shortlistfase duurt tot en met 16 oktober.

Deze stemmen tellen voor 50% mee in de eindklassering. Daarnaast is er een jury bestaande uit 10 podcast-deskundigen die mede bepalen wie de winnaars worden in de verschillende categorieën. Dat wordt op vrijdag 6 november bekendgemaakt.

Stemmen kan nu via podcastawards.nl.

Sociale media: