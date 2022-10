Marc Adriani start vanaf 1 november als hoofdredacteur van BNR. Hij volgt daarmee Mireille van Ark op die adjunct hoofredacteur bij RTL Nieuws is geworden.

“Ruime ervaring”

Adriani heeft volgens een persbericht van FD Mediagroep ruime ervaring in de journalistiek. Hij begon zijn carrière bij Veronica Nieuws Radio, de eerste commerciële nieuwszender van Nederland. Later vervulde hij verschillende functies in de media industrie, onder andere bij BNN, FunX, BNNVARA en recent bij Talpa. Ook is hij actief als podcastmaker.

“Uitdagende markt”

Eugenie van Wiechen, algemeen directeur van de FD Mediagroep: “Het gaat ontzettend goed met BNR Nieuwsradio. Onze FM presteert op niveau en met name online groeien we sterk. Toch blijft de markt uitdagend met de voorgenomen FM veiling. We geloven dat we met Marc een ervaren hoofdredacteur krijgen die BNR goed kan leiden in deze dynamische markt. Ik kijk uit naar onze samenwerking.”

“Vaste waarde”

Marc Adriani: “BNR is al bijna 25 jaar een vaste waarde in het Nederlandse audiolandschap. Ik kijk er naar uit om samen met een groep gedreven journalistieke radiomakers richting te geven aan de toekomst van de zender. Die toekomst is trouwens meer dan radio, inmiddels is BNR één van de grootste uitgevers van podcasts in Nederland. En dan te bedenken dat de echte groei van audio on-demand nog moet beginnen.”