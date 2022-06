Mireille van Ark is per 1 september de nieuwe adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Zij zal in deze functie samen met adjunct-hoofdredacteur Dennis van Luling en hoofdredacteur Ilse Openneer op dagelijkse basis leidinggeven aan de redactie van RTL Nieuws. Momenteel is Van Ark hoofdredacteur bij BNR Nieuwsradio.

“Nieuwe rol en omgeving”

Mireille van Ark: “Met wat pijn in het hart neem ik afscheid van BNR, waar ik me acht jaar ten volste heb ingezet. Nu is het tijd om voor een nieuwe rol en omgeving, waar ik me onwijs op verheug. Samen met Ilse en Dennis ga ik aan de slag met de verdere strategie-ontwikkeling van alle merken van RTL Nieuws, maar mijn journalistieke kwaliteiten zal ik ook niet links laten liggen. Op die combinatie van zowel journalistiek als management verheug ik me het meest.”

BNR

Van Ark werkte hiervoor acht jaar als adjunct-hoofdredacteur respectievelijk hoofdredacteur bij BNR. Hier heeft ze een bewogen tijd meegemaakt, waarin ze onder meer een reorganisatie op afstand leidde en werkte aan het succes van de zender als podcastuitgever.

Van Ark volgt interim-adjunct Betty Glas op, die de rol tijdelijk vervulde na de aanstelling van Ilse Openneer als hoofdredacteur.