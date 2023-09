Op donderdag 21 september 2023 is BNR precies 25 jaar de enige commerciële nieuwszender op de Nederlandse radio. De radiozender viert dit met een speciale jubileumweek.

Middengolf

BNR Nieuwsradio kwam in 1998 in de lucht via de AM. Presentator Bas van Werven startte toen met de woorden: ‘Goedemorgen, het is zes uur. Welkom bij Business Nieuws 1395 AM.”‘ De radiozender nam toen vrij plotseling de middengolffrequentie over van Talkradio 1395 AM. Nu, 25 jaar later, viert BNR Nieuwsradio deze mijlpaal. Het wordt een feestelijke jubileumweek vanaf maandag 18 september met prominente gastpresentatoren, een boeiende podcastreeks en interessante interviews met voormalig hoofdredacteuren.

“Spannend jongensboek”

Marc Adriani: ‘De geschiedenis van BNR is als een spannend jongensboek. Het begon in een kelder ergens in Amsterdam zonder FM-frequentie, met vallen en opstaan staat er een professioneel, betrouwbaar en onafhankelijke nieuwsmerk. We zijn tegenwoordig dan ook veel meer dan radio alleen. Inmiddels zijn we 1 van de grootste podcastaanbieder van Nederland en we brengen online via onze site en app het laatste nieuws. Voor ondernemende mensen zijn we een onmisbare bron van informatie.’

Jubileum

De luisteraars gaan de komende week heel wat merken van het bijzondere jubileum. In Ochtendspits en in de Daily Move schuiven voormalige BNR-presentatoren, zoals Prem Radhakishun, Jeroen Smit, Roos Abelman, Lara Billie Rense, Patrick Lodiers, Tom van ’t Hek en Wouter de Winther aan.

Big 5

In het interviewprogramma de Big 5 is vanaf maandag iedere dag tussen 10 en 11 uur een voormalig hoofdredacteur te horen. Presentator Art Rooijakkers blikt terug op hun BNR-jaren en staat stil bij belangrijke nieuwsmomenten van de afgelopen 25 jaar. Maandag start de reeks met de eerste hoofdredacteur en BNR-oprichter Michiel Bicker Caarten, gevolgd door Paul van Gessel, Sjors Fröhlich, Mireille van Ark en de huidige hoofdredacteur Marc Adriani sluit de reeks af.

Hoge Bomen

In een speciaal seizoen van de podcast Hoge Bomen blikt de radiozender terug op een aantal van de grote ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar. Het vervagen van de Oranje gloed bij blauwe zwaan KLM, de transformatie van ABN Amro van jager naar prooi, Balkenendes Waterloo, het dominospel van omvallende ketens in de winkelstraat en het vertrek van de eerste lidstaat uit de Europese Unie.

