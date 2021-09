Marc Adriani treedt terug als Director Audio Talpa Network

Vanaf 1 november zal Marc Adriani zijn werkzaamheden bij Talpa Network neerleggen. Aanleiding voor zijn vertrek is een verschil van inzicht over de koers van de radioafdeling van Talpa Network.

Radio

Adriani gaf leiding aan de radiotak van Talpa Network waaronder de radiozenders Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio vallen. Wij de nieuwe directeur wordt van de radiotak is nog niet bekend. Adriani zat sinds juli 2018 in de directie van de radiotak van Talpa.

“Jammer dat het ophoudt”

Marc Adriani Director Audio in een persbericht: “Met veel plezier heb ik mijn bijdrage geleverd aan de radio merken; Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica. Jammer dat het ophoudt, maar het scheiden der wegen is in dit geval onvermijdelijk. Als luisteraar zal ik de stations natuurlijk blijven volgen. De komende tijd ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.”